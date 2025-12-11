Genoa-Inter non vedrà la presenza di sei giocatori nerazzurri, indisponibili per infortunio e presumibilmente ci saranno assenze anche in vista della Supercoppa Italiana. Oggi, ricorda Tuttosport, ci saranno gli esami per Calhanoglu e Acerbi. Per entrambi non si correrà alcun rischio. Sicuramente saranno fuori a Marassi, nel caso del centrale lo stop potrebbe essere di almeno un mese, mentre il regista spera di farcela per Riad, almeno per l'eventuale finale.

Rischia di tornare nel 2026 Denzel Dumfries, che continua ad avvertire dolore alla caviglia. Discorso che potrebbe valere anche per Darmian, fuori da metà ottobre per problemi a un polpaccio. Più lunghe le tempistiche per Di Gennaro (frattura dello scafoide) e Palacios (lesione muscolare).