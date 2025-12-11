DAZN, titolare dei diritti tv della Serie A fino al 2029, introduce una novità pensata per rendere ancora più flessibile l’esperienza degli appassionati: arriva il “Pass Giornata”, un abbonamento pay-per-view che permette di acquistare la singola giornata di campionato.

Il nuovo pass, dedicato alla Serie A Enilive, è pensato per chi ha già un abbonamento DAZN Goal o MyClub Pass e vuole seguire l’intero turno di Serie A: tutte le partite della giornata, inclusi pre e post-gara, Zona Goal e i programmi di approfondimento live.

"Con il nuovo DAZN Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità", spiega Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. "Ogni tifoso vive il calcio a modo suo: c’è chi non si perde un match e chi segue solo la propria squadra, ma le grandi sfide uniscono tutti. Questo nuovo abbonamento risponde proprio a queste esigenze diverse".

Il nuovo Pass Giornata sarà disponibile per l’acquisto di una giornata al prezzo di 19,99 euro. Ma come funzionerà il nuovo piano di abbonamento? Disponibile per clienti con un abbonamento DAZN Goal o MyClub Pass attivo, per attivare il Pass Giornata basterà entrare nel “Mio Account” da desktop, cliccare su “Servizi Aggiuntivi” e nella sezione “pay-per-view” selezionare il Pass dedicato alla giornata in programma.