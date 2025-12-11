Complice le due sconfitte nelle ultime due giornate della League Phase di Champions League, sono calate le possibilità dell'Inter di qualificarsi in maniera diretta agli ottavi di finale senza passare dalle forche caudine dei playoff. Secondo il Supercomputer di Opta, la squadra di Cristian Chivu ha il 35,2% di chance di finire tra le prime 8, mentre il rischio di finire agli spareggi è al 64,8%. A quota 12 punti dopo sei turni, i nerazzurri hanno un xPoints di 14,2, praticamente con la proiezione di due pareggi con Arsenal e Borussia Dortmund. Risultati che li farebbero arrivare decimi in graduatoria.

La top 8 secondo il Supercomputer Opta:

Arsenal (100% agli ottavi)

Bayern Monaco (99.2% ottavi, 0,8% playoff)

PSG (83,6% ottavi, 16,4% playoff)

Manchester City (89,5% ottavi, 10,5% playoff)

Real Madrid (62,9% ottavi, 37,1% playoff)

Atalanta (61,1% ottavi, 38,9% playoff)

Liverpool ( 60,7% ottavi, 39,3% playoff)

Atletico Madrid (59,6% ottavi, 40,4% playoff)

