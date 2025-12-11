"Il ko col PSG incide ancora? I numeri dicono sei sconfitte con cinque big e pare che ti porti dietro qualcosa da quella partita col PSG. Poi però vedi le prestazioni e vedi che è il contrario". È questo il pensiero sull'Inter espresso da Antonio Paganin sulle frequenze di TMW Radio.

"Nel derby non meritava la sconfitta, con la Juve paghi degli episodi negativi di Sommer, e poi le altre - ricorda l'ex calciatore -. Ci sono delle sbavature in tutte queste sfide, come ieri sera con Bastoni, che commette un'ingenuità. Si accentua nel finale un po' di ansia per l'Inter, ma non so quanto incida il ko col PSG. Sta di fatto che nei finali caldi viene meno il fatto di fare meno sbavature possibili".