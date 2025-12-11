Denzel Dumfries ha deciso di affidare la gestione del suo futuro all'agente Ali Barat, interrompendo la sua collaborazione con Jorge Mendes. Confermando l'indiscrezione circolata nella serata di ieri, Fabrizio Romano parla di un possibile campanello per l'Inter in vista della prossima estate, quando il laterale olandese potrebbe chiedere di lasciare la Milano nerazzurra.

Per la cronaca, nel contratto dell'ex PSV è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, una 'scorciatoia' non sfruttata da nessun club nella scorsa sessione di mercato. 

Sezione: Focus / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print