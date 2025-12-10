L'assurdo (e decisivo) rigore concesso da Felix Zwayer al Liverpool per la lieve trattenuta di Alesandro Bastoni su Florian Wirtz ha portato ad una reazione dell'Inter nell'immediato post partita di Champions League. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, l'orologio segnava oltre mezzanotte e mezza quando la dirigenza interista abbandona San Siro al gran completo, visibilmente contrariata per il penalty realizzato da Dominik Szoboszlai.

Prima di lasciare lo stadio, lo stato maggiore nerazzurro, incluso ovviamente il presidente Beppe Marotta, ha voluto discutere direttamente dell’accaduto con l'arbitro tedesco. "È stato un confronto pacatissimo con cui i nerazzurri hanno chiesto conto della decisione e, di fronte alle contestazioni, il tedesco sarebbe sembrato quasi costernato - si legge sulla rosea -. Del resto, l’episodio rischia di compromettere il cammino in questa competizione di un arbitro di categoria Elite e, per questo, legittimo candidato alla prossima finale di Champions League".