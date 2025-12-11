Ariedo Braida, storico dirigente del Milan, crede che la squadra di Massimiliano Allegri abbia le credenziali per lottare per lo scudetto, a patto che nel mercato di riparazione arrivino i rinforzi giusti per salire al livello delle due principali concorrenti: "Mi sembra un campionato senza padroni - la premessa di Braida a Tuttosport -. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. Il Milan però non ha le coppe: se a gennaio la società completerà l’organico, colmando le attuali lacune e criticità vedi il ruolo della punta, credo che i rossoneri possano dire la loro fino alla fine".