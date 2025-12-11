Era nell'aria, oggi è arrivata la conferma. L'infortunio muscolare che ha costretto Francesco Acerbi a uscire dopo mezz'ora della gara contro il Liverpool martedì scorso è grave quanto ipotizzato inizialmente. Si tratta nello specifico di risentimento al bicipite femorale della coscia destra che, tradotto in soldoni, significa che non vedremo in campo il centrale di Vizzolo Predabissi fino all'anno nuovo. I tempi di recupero per questo tipo di infortunio si aggirano intorno al mese, quindi la speranza è di recuperarlo entro la fine di gennaio ma visti i precedenti e l'età del calciatore non si esclude che lo staff medico voglia andarci cauto e non rischi rientri troppo frettolosi. Amara curiosità, l'anno scorso proprio di questi tempi, nello specifico fine novembre, Acerbi si infortunò al Bentegodi di Verona e rimase ai box fino a metà gennaio. Stavolta la speranza è che i tempi di recupero non siano così lunghi.

Con il suo centrale più esperto costretto a fermarsi, Cristian Chivu dovrà fare di necessità virtù proseguendo un trend che aveva già iniziato nelle scorse settimane lanciando nella posizione di centrale prima Yann Bisseck, poi Manuel Akanji. Senza dimenticare Stefan de Vrij, tornato in campo contro il Venezia in Coppa Italia e poco coinvolto in generale nell'ultimo mese, sono i primi due i principali candidati a sopperire all'assenza di Acerbi per i prossimi impegni di campionato e Supercoppa italiana. In particolare, tutto lascia ipotizzare che possa essere proprio lo svizzero, più impiegato in una posizione centrale rispetto al tedesco, la prima opzione nel ruolo dell'allenatore romeno.

Il motivo? La scelta su Bisseck è ricaduta soprattutto in certe partite contro avversari che avrebbero potuto approfittare del baricentro alto dell'Inter sfruttando la propria velocità, vedi Fiorentina e Verona. Akanji invece dal primo minuto ha giocate in mezzo solo a Madrid contro l'Atletico, ma negli ultimi tempi si è accentrato anche a gara in corso e per esperienza e qualità di adattamento ha dimostrato di poter indossare senza troppi patemi questi panni. Occhio comunque a De Vrij, sicuramente il più fresco nel pacchetto arretrato, che la scorsa stagione è stato protagonista nel periodo di assenza di Acerbi. Palla a Chivu, come sempre.