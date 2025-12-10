"Quel rigore lì non si deve fischiare. Wirtz ha accentuato il fallo ingannando l'arbitro, ma è il VAR che non deve intervenire, soprattutto in Europa. Detto questo, Bastoni quella roba lì non deve farla. E' stato clamorosamente pollo". Parlando con Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, si iscrive al partito di chi sostiene che il penalty che ha condannato l'Inter alla sconfitta contro il Liverpool non andasse assegnato. Pur sottolineando l'ingenuità di Bastoni, resosi protagonista di una trattenuta evitabile in area di rigore che poi Wirtz ha evidenziato in maniera eccessiva.

"L'Inter ne esce male, quando perdi per la seconda volta al 90esimo... - ha aggiunto Ambro -. Sarebbero bastati due pareggi per mettere a posto la classifica in Champions e arrivare con un altro umore alla gara di campionato di domenica (contro il Genoa, ndr). L'Inter è consapevole di essere forte, di poter giocare occhi negli occhi col Liverpool, è per questo motivo che i ragazzi sono arrabbiati".