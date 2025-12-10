Giorgio Perinetti, intervistato da TMW Radio, ha fornito la sua visione sulla deriva del VAR dopo quanto accaduto ieri in Inter-Liverpool. Partendo dall'analisi delle difficoltà dei nerazzurri nei match di peso: "L'Inter ha cambiato il modo di giocare, non solo allenatore. Con Inzaghi era più conservativa, gestiva diversamente la partita, Chivu pressa più alto e questo può portare anche dei rischi. Aveva una voglia di riscatto poi ieri il Liverpool, poi c'è un VAR che ormai arbitra le partite e interviene a ogni minimo tocco. Era stato introdotto per riprendere l'arbitro quando commetteva un errore evidente, oggi entra in tutte le azioni, specialmente in area. È troppo invadente ed è molto più di quello che doveva essere. Non è correttivo ma decisivo e determinante, sminuisce la figura dell'arbitro".

Scudetto: Napoli, Inter e Milan davanti. Corsa a tre?

"C'è un mercato non determinante a gennaio, perchè i giocatori bravi non cambiano casacca in questa finestra, ma queste squadre hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Il Milan può lavorare tutta la settimana, l'Inter ha l'organico migliore da diversi anni e il Napoli è sempre sul pezzo, nonostante le difficoltà e ha Antonio Conte che trasmette una voglia e una determinazione importante. È bello finalmente avere un campionato così combattuto. Allegri ha grande esperienza, Conte ha dimostrato ovunque di essere un condottiero importante, Cristian Chivu ha le idee chiare e un organico forte".