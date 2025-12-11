L'incontro di ieri a Milano tra la Lega Serie A ei vertici della Polizia di Stato in termini di sicurezza degli stadi e ordine pubblico ha prodotto una serie di proposte per il miglioramento della situazione negli impianti italiani. 

Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra queste proposte ci sarebbe il riconoscimento facciale: si sta studiando come introdurlo nel rispetto delle normative e dei vincoli imposti dal Garante della privacy.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
