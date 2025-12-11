Saranno tre le squadre a contendersi lo scudetto 2025-26, secondo José Mourinho: "Chi è il favorito? E' difficile dirlo - la premessa di Mou durante la conferenza stampa dopo Benfica-Napoli 2-0 -. L'Inter ha un super potenziale con una rosa top, il Napoli uguale; il Milan gioca una partita alla settimana e ha un allenatore fantastico come Max (Allegri, ndr) che può allenare, al contrario di Cristian (Chivu, ndr) e Antonio (Conte, ndr) che hanno tante partite da giocare. Purtroppo penso sarà una lotta tra queste tre perché mi piacerebbe tantissimo lo vincesse la Roma: andrei anche al Circo Massimo, ma non penso che succederà".