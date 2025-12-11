Lautaro Martinez conquista il premio 'Performance dell'anno' nell'edizione 2025 dei Gazzetta Sports Awards. Premiato a Milano, il Toro parla dal palco durante la cerimonia dell'evento spiegando i motivi che l'hanno portato ad ottenere il riconoscimento: "Il lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni - sottolinea umilmente il capitano dell'Inter -. Arrivare due volte in finale di Champions non è così facile e non è scontato, la crescita si vede e noi la vediamo ogni giorno. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci sta dando tantissima energia, anche se adesso magari qualche risultato non è andato dalla nostra parte. È importante continuare su quello che stiamo facendo, abbiamo riportato all'Inter tanti trofei che mancavano da tempo e abbiamo riposizionato il club in un posto in cui meritava di stare dopo tanto tempo".

Gli ultimi traguardi personali centrati, compresa la scalata alla classifica dei bomber all-time della storia dell'Inter, è uno degli altri temi toccati dall'argentino: "È un qualcosa di importante quello che sono riuscito a fare e a raggiungere con il lavoro e il sacrificio - ammette -. Da piccolo ho vissuto momenti difficili e la famiglia mi è sempre stata vicino. Li ringrazio sempre, come dico a mia moglie cerco sempre di correre per loro e di rendere felice il popolo che è sempre dietro di noi".

Poi un passaggio su Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, suoi nuovi compagni d'attacco: "Pio lo consociamo dalle giovanili, veniva spesso ad allenarsi con noi. È italiano, quindi lasciatelo tranquillo: è intelligente, lavora, quindi darà tanto a noi e alla Nazionale. Bonny ha grandissima forza e ci dà una grande mano. Avere giocatori così è molto importante per noi".

Chiosa sulla lotta allo scudetto che vede in corsa tante squadre: "Anche la Roma ha un allenatore che a me piace, quest'anno il campionato è equilibrato - conclude Lauti -. Dobbiamo restare sempre lì perché quest'anno sarà difficile, ci sono tante squadre forti".