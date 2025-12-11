Quindici vittorie e sei sconfitte in ventuno partite senza nemmeno un pareggio (l'ultimo in ordine di tempo è dell'esordio al Mondiale per club) sono un bottino che rappresenta bene nel montagne russe su cui sta vivendo l'Inter quest'anno.

Secondo Aldo Serena, intervistato da La Repubblica, «la squadra è forte, ma ha un deficit di comprensione dei momenti clou della partita. Stupisce che anche ai senatori, da Lautaro in giù, capiti di farsi trovare impreparati nelle situazioni pericolose, dal calcio piazzato nel finale al contropiede negli ultimi minuti».