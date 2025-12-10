Sta per avvicinarsi la fine del suo secondo mandato da sindaco di Milano e allora Beppe Sala accelera sull'agenda per il 2026. Come riporta l'edizione milanese de La Repubblica, il primo cittadino intende, prima di tutto, accelerare su San Siro: vuole portare a casa gli Europei di calcio del 2032 e per questo serve fare tutti i passaggi post vendita della Scala del calcio stando nel cronoprogramma. Le squadre stanno ragionando sul progetto del nuovo impianto insieme agli architetti Foster e Manica, ma è ancora presto per avere un quadro definitivo.

Nella sua agenda c’è un capitolo ampio sullo sport, con particolare attenzione alle piscine sul modello Cozzi e Argelati: il privato riqualifica le vasche a sue spese e può trarre profitti da spazi accessori come bar, bistrot e aree benessere, ma la gestione del nuoto resta in mano pubblica.