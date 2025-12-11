Marco Iaria, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha confrontato per Football Benchmark i bilanci delle tre big del Nord d'Italia dopo le rispettive assemblee dei soci. Analizzando la situazione dei nerazzurri, Iaria ha sottolineato l'utile di 35 milioni di euro, definendolo 'una tantum', visto che da dopo la gestione di Ernesto Pellegrini il club milanese aveva registrato solo perdite.

La scorsa stagione, per sua natura eccezionale alla luce della nuova Champions League e dell'inedito Mondiale per Club a 32 squadre, ha segnato un punto di svolta per l'Inter dopo una graduale riduzione del deficit: le due competizioni hanno spinto i ricavi - senza contare il player trading - a 546 milioni di euro, con un incremento del 37% rispetto all’anno precedente. Numeri che rappresentano un record per il calcio italiano, considerando che la Juventus nella prima stagione di Cristiano Ronaldo (2018/19) si era fermata a 464 milioni di euro.