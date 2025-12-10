Non doveva nemmeno giocare Christian Pulisic contro il Torino. Invece lo statunitense sceso in campo nella ripresa realizza i due gol che permettono al Milan di vincere in rimonta, una doppietta che lo porta in testa alla classifica capacannonieri a quota 7 reti al pari di Lautaro Martinez, a segno contro il Como. Per i betting analyst di Planetwin365 e Goldbet è sempre il Toro il favorito in lavagna, offerto a 3,25, davanti al fantasista rossonero visto a 5,25, quota più che dimezzata rispetto all’11 della scorsa settimana.

Al terzo posto c’è Marcus Thuram, dato a 8,50, seguito da Rasmus Hojlund, match-winner con una doppietta contro la Juventus e ora fissato a 13 volte la posta. Proprio in casa bianconera, nonostante sia aumentato il distacco dalla vetta, brilla la stella di Kenan Yildiz, al terzo gol in due giornate. La prima volta come re dei bomber del turco ora paga 16 volte la posta, ancora in discesa dopo il 23 dell’ultimo rilevamento.

Data: Mer 10 dicembre 2025
