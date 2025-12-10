Il premio Rising Star Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Juventus Kenan Yildiz, che succede quindi nell'albo d'oro stagionale ad Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter insignito dello stesso riconoscimento a ottobre. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Roma, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Lo comunica la Lega Calcio Serie A.

“La qualità di Kenan Yildiz è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti - ha dichiarato l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo -. Dopo essersi già imposto ad agosto come miglior calciatore del mese, il fantasista turco prevale nella classifica dei migliori Under 23 di novembre, dimostrando oltre al talento, anche la continuità e consistenza propria dei giocatori capaci di fare la differenza. Yildiz si conferma una volta di più uno dei protagonisti del nostro campionato, in grado con le sue giocate e la sua classe, a soli 20 anni, di imporsi già come giocatore fondamentale della Juventus e della sua nazionale".