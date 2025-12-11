Continua la corsa delle federazioni nel season ranking dell'Uefa, alla ricerca dei due posti garantiti per la prossima Champions League. Domina sempre l'Inghilterra con 11.833 punti, davanti alla Germania con 10.428 e all'Italia con 10.142.
Quarto posto per la Spagna a 9.875, quindi il Portogallo a 9.800, la Polonia a 9.375, Cipro a 9.250, Francia a 8.928, Danimarca a 8.625, Grecia a 7.500.
Sezione: News / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 12:42
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - News
Di Napoli: "Champions, l'Inter deve crederci. Squadra micidiale, ma in campionato la favorita è il Napoli"
Moretto: "Milan, proposto Icardi: non sono arrivate smentite secche, ma a oggi le possibilità sono basse"
A. Paganin: "Inter, tante sbavature nei big match. Bastoni contro il Livepool ha commesso un'ingenuità"
videoZanetti all'Inter Store San Babila: "Grazie a tutti i tifosi per essere venuti, vi voglio bene"
Sala si avvicina alla fine del mandato da sindaco: Euro 2032 a Milano tra i suoi ultimi obiettivi chiari
Altre notizie
Giovedì 11 dic
- 13:10 Acerbi, arriva l'esito degli esami: risentimento al bicipite femorale della coscia destra
- 12:56 Football Benchmark - Inter, record di ricavi per il calcio italiano: superata la Juve di Ronaldo. E l'utile...
- 12:42 Season Ranking, l'Italia resta al terzo posto dietro Inghilterra e Germania: la situazione
- 12:28 Romano: "Inter, Dumfries cambia agente: decisione importante. Possibile campanello per il futuro, in estate..."
- 12:14 Di Napoli: "Champions, l'Inter deve crederci. Squadra micidiale, ma in campionato la favorita è il Napoli"
- 12:00 TOP 8 CHAMPIONS, 16 punti possono BASTARE! Speranza CALHA, ACERBI torna nel 2026. DUMFRIES è un CASO
- 11:44 Verso Genoa-Inter, torna l'appuntamento con Chivu in conferenza: ufficializzato l'orario
- 11:30 Mourinho: "Scudetto, Inter e Napoli hanno un superpotenziale ma il Milan ha Allegri. Roma? Andrei al Circo Massimo"
- 11:16 Collovati: "Inter-Liverpool? Rigore assurdo, ma Bastoni sbaglia. E per l'estate c'è un'urgenza"
- 11:02 CdS - L'Inter e gli scontri diretti: se 3 indizi fanno una prova, cosa fanno 5?
- 10:48 CdS - Rigore pro Liverpool: stupore e sdegno anche in Gran Bretagna
- 10:34 La critica di Serena: "L'Inter non capisce i momenti clou della gara: anche i senatori sembrano impreparati"
- 10:20 Corsera - La Lega Serie A in aiuto alla nazionale: big match anticipato alle 20 prima dei playoff?
- 10:06 La Repubblica - Incontro Polizia-Lega Serie A: allo studio l'introduzione del riconoscimento facciale
- 09:52 Moretto: "Milan, proposto Icardi: non sono arrivate smentite secche, ma a oggi le possibilità sono basse"
- 09:38 TS - Dagli errori di Bastoni all'idiosincrasia da big match: Inter, ecco cosa non funziona
- 09:24 TS - Genoa-Inter senza sei nerazzurri. Calhanoglu ci prova per la Supercoppa. Gli altri...
- 09:10 GdS - Inter, tabù scontri diretti. Ma la sensazione nello staff di Chivu è...
- 08:56 Zenga: "Bastoni-Wirtz? Grave per un arbitro non intuire certe dinamiche. Non vedo problemi negli scontri diretti. E per il futuro della porta..."
- 08:42 CdS - Dumfries, il rientro resta avvolto nella nebbia. Buone notizie da Darmian
- 08:28 GdS - Acerbi nel 2026, Calhanoglu spera di esserci a Riad: oggi gli esami
- 08:14 GdS - Zwayer, crescono rabbia e polemica in casa Inter. E la Uefa dà ragione ai nerazzurri
- 08:00 A. Paganin: "Inter, tante sbavature nei big match. Bastoni contro il Livepool ha commesso un'ingenuità"
- 00:00 Inter-Como e Inter-Liverpool, di quale calcio stiamo parlando?
Mercoledì 10 dic
- 23:44 Mourinho: "In Champions vince chi investe di più, però l'Inter ha fatto due finali in poco tempo". Poi si autocita
- 23:30 Ottava giornata della Serie A Women, l'Inter domina la Top 11 con quattro giocatrici
- 23:15 videoZanetti all'Inter Store San Babila: "Grazie a tutti i tifosi per essere venuti, vi voglio bene"
- 23:00 UCL - Mourinho regola Conte, il Benfica batte il Napoli 2-0. Juventus ok, Inter ancora nelle prime otto
- 22:46 Sala si avvicina alla fine del mandato da sindaco: Euro 2032 a Milano tra i suoi ultimi obiettivi chiari
- 22:31 Doveri ritrova l'Inter un mese dopo Verona: sarà la 38esima partita coi nerazzurri in carriera
- 22:17 Dilan Zarate convocato dalla Spagna U19 per la SBS International Cup. Nonostante l'infortunio di ieri
- 22:03 Youth League, venerdì il sorteggio dei sedicesimi: ecco le potenziali avversarie dell'Inter di Carbone
- 21:49 Capocannoniere, Pulisic è il nuovo avversario di Lautaro. Ma il Toro resta favorito
- 21:35 CM.com - Acerbi e Dumfries, per il rientro si deve aspettare gennaio. Intanto il neerlandese saluta Mendes
- 21:20 GdS - Zwayer e il VAR Storks nella bufera dopo Inter-Liverpool. Marotta e Ausilio sconvolti da dei 'precedenti'...
- 21:06 Carrick esalta la prestazione di Gravenberch in Inter-Liverpool: "Molto disciplinato e intelligente"
- 20:53 Sabato alle 15 in scena il derby femminile tra Milan e Inter: decisa la sede della stracittadina
- 20:39 Champions League, risorge l'Ajax: blitz in casa del Qarabag. Il Copenaghen affonda il Villarreal
- 20:24 Di Canio: "Top 8 Champions, l'Inter rischia di restare fuori. Può perdere anche con Arsenal e BVB"
- 20:10 Roma, Gasperini a Italiano: "Cerchiamo di tenere su il ranking per l'Italia, ne abbiamo bisogno tutti"
- 19:56 Perinetti: "VAR ormai troppo invadente, sminuisce gli arbitri. Chivu ha le idee chiare"
- 19:42 Rising Star of the Month, Yildiz succede a Bonny: allo juventino il premio di novembre
- 19:29 Ambrosini: "L'Inter esce male dalla gara di ieri. Il rigore? Non c'era, ma Bastoni è stato 'pollo'"
- 19:14 Iliad Goal of the Month, a novembre vince Zielinski: la magia del polacco a Verona è il gol del mese
- 19:00 Rivivi la diretta! RIGORE INVENTATO, l'INTER non ci sta! Ma nei BIG MATCH qualcosa non va. Le ULTIME su CALHA e ACERBI
- 18:47 L'Inter guarda al futuro anche per l'Under 23: quasi definito l'ingaggio del terzino Marcelo Vaz
- 18:34 FOTO - Calhanoglu tocca quota 200 presenze con l'Inter: il suo messaggio su Instagram
- 18:21 Sticchi Damiani su Tiago Gabriel: "Stagione impressionante. Ha suscitato l'interesse di tanti"
- 18:07 Costacurta: "Il rigore assegnato al Liverpool cambierà tutto nel panorama dell'arbitraggio"
- 17:52 L'Inter ricorda Prisco a 104 anni dalla sua nascita: "Inconfondibile, inimitabile, indimenticabile"
- 17:38 È Gravenberch l'MVP di Inter-Liverpool, la UEFA: "Ha coperto, protetto e dato il via agli attacchi"
- 17:24 Van Basten durissimo contro Momo Salah: "Ha il cervello di un insetto"
- 17:10 Toni e la lotta scudetto: "Inter la più attrezzata, è davanti a tutte insieme al Napoli"
- 16:56 Season Ranking, l'Italia resta sul podio dopo i risultati di ieri: la situazione
- 16:42 Il Podcast di FcIN - Inter-Liverpool, l'analisi di Andrea Bosio: quello non è mai rigore!
- 16:27 Penultimo turno del girone di andata di Serie C, l'Inter attende la Giana Erminio: dirigerà Poli
- 16:13 Sucu (pres. Genoa) ammette: "Chivu? Ci avevo pensato, ma per un altro club. Orgoglioso di vederlo all'Inter"
- 15:58 Storks, Zwayer e la moviola in campo. Al Meazza il VAR viene usato per creare l'errore, non per sanarlo
- 15:44 Carlo Nesti per FcInterNews: "Sceneggiata di Wirtz da... campionato italiano"
- 15:30 Sky - Domani esami per Calhanoglu e Acerbi: tempi più lunghi per il difensore, per il turco c'è una speranza
- 15:16 Marchisio: "La Juve non doveva farsi sfuggire Frattesi! Scudetto? Inter e Napoli in pole, ma occhio al Milan"
- 15:02 Omicidio Boiocchi, dagli imputati offerta di 150mila euro per il risarcimento alla famiglia. Il legale: "Valuteremo"
- 14:48 TS - Rocchi favorevole all'esperimento Fifa anti-simulatori. E ha fatto due richieste agli arbitri
- 14:34 Scaroni assicura: "Con il nuovo San Siro ci attendiamo un raddoppio dei ricavi da stadio sia per l'Inter che per il Milan"
- 14:20 Dan Sucu, pres. Genoa: "È un club magico. Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali"
- 14:06 Nainggolan: "Monchi voleva vendermi senza che lo sapessi. Così andai all’Inter dove c’era Spalletti. E anche con Dzeko..."
- 13:52 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 13:38 UFFICIALE - Il Torino cambia direttore sportivo: esonerato Vagnati, torna Petrachi
- 13:24 Angolo Tattico di Inter-Liverpool - ThuLa ondivaga, Bradley entra e infonde dinamismo: le chiavi
- 13:10 TS - Palestra, ci prova la Juve: anche l'Inter tra le concorrenti. Ma per gennaio...