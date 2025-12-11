Continua la corsa delle federazioni nel season ranking dell'Uefa, alla ricerca dei due posti garantiti per la prossima Champions League. Domina sempre l'Inghilterra con 11.833 punti, davanti alla Germania con 10.428 e all'Italia con 10.142. 

Quarto posto per la Spagna a 9.875, quindi il Portogallo a 9.800, la Polonia a 9.375, Cipro a 9.250, Francia a 8.928, Danimarca a 8.625, Grecia a 7.500.

Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 12:42
