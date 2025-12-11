«Le sconfitte nei big match sono arrivate per disattenzioni difensive. Il rigore è stato assurdo, ok, ma non va bene che Bastoni si aggrappi alla maglia di un avversario. Dal settantesimo in poi l’Inter in difesa perde di mordente». E' l'analisi fatta su La Repubblica da Fulvio Collovati riguardo al stagione dell'Inter.

«Chivu - aggiunge Collovati - è stato un grande difensore, deve ovviare al problema. E in estate bisognerà fare mercato: l’unico vero marcatore, Acerbi, ha 37 anni».