Il gol pazzesco messo a segno dal centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski, un gran tiro al volo su assist direttamente da calcio d'angolo nel corso del match dello scorso 2 novembre contro l`Hellas Verona è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A aggiudicandosi così il premio di Iliad Goal of the Month.

La splendida conclusione ha permesso al polacco di superare nelle votazioni il tiro dalla lunga distanza di Rolando Mandragora contro la Juventus.

Sezione: Copertina / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 19:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
