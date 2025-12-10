Penultimo turno del girone di andata della Serie C con l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi che dopo il pareggio contro l'Arzignano torna tra le mura amiche dell'U-Power Stadium per sfidare, domenica 14 dicembre alle 12.30, la Giana Erminio di Gorgonzola. Partita che sarà diretta dal veronese Alberto Poli, con l'assistenza di Giuseppe Daghetta di Lecco e di Dario Testaì di Catania. Il quarto ufficiale sarà Andrea Bortolussi di Nichelino, mentre Marco Sicurello di Seregno è stato scelto come addetto FVS.