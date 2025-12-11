Terza vittoria consecutiva, 13 punti conquistati in 6 partite e certezza, con due turni d'anticipo, di aver già centrato quantomeno i playoff. Sono numeri importanti quelli che caratterizzano l'Atalanta in Champions League. La squadra di Palladino ha ora il destino nelle proprie mani: se batte a Bergamo l'Athletic Bilbao e in Belgio l'Union Saint-Gilloise, si garantirà l'accesso agli ottavi di finale: come riporta Agipronews, il piazzamento nella top-8 passa da 3,50 dell'ultima rilevazione agli attuali 1,60 su Snai e Goldbet. Sale invece da 1,65 a 2,75 la qualificazione diretta dell'Inter, reduce da due sconfitte consecutive ma comunque a quota 12 punti in classifica grazie alle quattro vittorie consecutive nelle prime quattro giornate.

Resta difficile entrare tra le prime 8 per la Juventus, nonostante la seconda vittoria consecutiva: evitare i playoff per la squadra di Spalletti scende comunque da 34 a 28. Pressoché impossibile, invece, per il Napoli di Conte, battuto a Lisbona dal Benfica di Mourinho e ora atteso dalla sfida da dentro o fuori contro il Copenaghen: la top-8 si gioca addirittura a 2.001, ma per i bookmaker i playoff non dovrebbero sfuggire ai campani, opzione da 1,20 volte la giocata.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, cala leggermente - da 26 a 25 - la quarta Champions League dell'Inter, mentre sale da 41 a 66 la prima volta del Napoli. Si piazzano a 100 la Juventus di Luciano Spalletti - in cerca della terza Coppa - e l'Atalanta, a caccia invece della prima Champions League della sua storia. Tra le candidate alla vittoria, l'Arsenal - unica squadra a punteggio pieno con sei successi in altrettante partite - resta la principale secondo gli esperti: la prima Champions League della storia per gli inglesi vale 4,75, seguita a 6 dalla settima coppa del Bayern Monaco. Chiudono il podio, a 8, il bis del Psg e la seconda Coppa del Manchester City.