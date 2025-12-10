Certificato il passaggio alla seconda fase col rotondo 5-0 al Liverpool, per l'Inter di Benito Carbone l'appuntamento in agenda è fissato per venerdì 12 dicembre alle 15.30, quando sarà effettuato il sorteggio dei sedicesimi di finale di Youth League. I nerazzurri, che hanno chiusto la League Phase conquistando ufficialmente la 14esima posizione, dovranno vedersela con una delle dieci qualificate dal percorso campioni nazionali, lotto che comprende le seguenti squadre:

- Dinamo Minsk (Bielorussia)
- Real Betis (Spagna)
- Dynamo Kiev (Ucraina)
- Maccabi Haifa (Israele)
- Zilina (Slovacchia)
- Colonia (Germania)
- HJK Helsinki (Finlandia)
- Legia Varsavia (Polonia)
- Puskas Akademia (Ungheria)
- AZ Alkmaar (Paesi Bassi)

Sezione: Giovanili / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 22:03
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print