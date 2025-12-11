In uno degli articoli su Tuttosport di oggi dedicati all'Inter si punta il dito contro Alessandro Bastoni per una serie di episodi della stagione in corso. Dal 3-3 patito dalla Juventus fino al rigore causato contro il Liverpool (pur riconoscendo l'errore del Var) passando per il gol subito da Gimenez contro l'Atletico Madrid. Situazioni che sarebbero figlie anche delle richieste ai difensori in fase d'impostazione, certamente superiori rispetto a un tempo.

Allargando il discorso, all'Inter si imputa l'essere stata imprecisa e pasticciona contro le grandi, non spingendo sull'acceleratore contro un convalescente Liverpool, dopo aver fatto a fette il Como. I numeri nelle partite contro le "big" sono sempre più negativi: sei derby di Milano senza vincere, due ko consecutivi con la Juventus, tre gare senza vincere col Napoli, due sconfitte nella fase a gironi di Champions League che rappresentano la novità negativa rispetto all'anno scorso.