Brutte notizie per il Como, costretto a rinunciare per diverso tempo ad Alvaro Morata a causa dell'infortunio rimediato a San Siro contro l'Inter. Il club lombardo comunica che lo spagnolo, "a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra - si legge nella nota ufficiale -. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".
Sezione: Il resto della A / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 18:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
