Dopo la gara di Verona vinta per 2-1, l'Inter torna ad essere diretta da Daniele Doveri domenica, quando i nerazzurri scenderanno in campo a Marassi per affrontare il Genoa. Il fischietto nato a Volterra ma della sezione di Roma arriverà così alla 38esima partita in carriera con l'Inter in campo: 15 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte il bilancio complessivo. 

Sezione: News / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 22:31
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
