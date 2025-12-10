Spazio a commenti e analisi di Inter-Liverpool 0-1, match vinto dagli inglesi nel finale dopo un calcio di rigore inventato dal Var e dall'arbitro di gara. Le ultimissime sulle condizioni di Calha e Acerbi. Nei big match l'Inter non va, cosa si nasconde dietro oltre la sfortuna?

