Bologna e Inter, avversarie in semifinale di Supercoppa Italiana, si sono affrontate 182 volte tra tutte le competizioni, con i nerazzurri avanti nel bilancio con 90 precedenti contro i 52 successi emiliani e 40 pareggi che completano il bilancio.
L'Inter è la squadra che ha segnato più gol contro il Bologna tra tutte le competizioni dal 1929/30 ad oggi (288 reti). Considerando tutte le competizioni il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro l’Inter (3V, 2N); 11 i successi nerazzurri nelle 16 precedenti gare ufficiali contro gli emiliani (2N, 3P).
Sezione: Stats / Data: Mer 17 dicembre 2025 alle 16:16 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
