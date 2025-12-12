La differenza tra tiri effettuati e concessi (+112) dell'Inter è la più alta della Serie A. Distante anche al secondo posto c'è la Juventus, ferma a +73.

Un dato raggiunto anche grazie all’aggressività e alla qualità nel recupero alto: sono 22 le conclusioni e 5 le reti arrivate dopo recuperi offensivi, così come 170 interruzioni alte della manovra rivale rappresentano un primato nel torneo.

L’equilibrio tra pressione e palleggio si riflette nelle 60 sequenze da almeno 10 passaggi concluse con un tiro o un ingresso in area, altro record in Italia.