Ancora un gol per Lautaro Martínez che con la rete sottoscritta contro il Genoa arriva a quota 12 in stagione tra Serie A e coppe e abbatte ancora una volta una statistica. Il capitano dell'Inter è infatti uno dei quattro giocatori ad avere preso parte a più di 10 gol (8 reti, 3 assist per lui nel torneo in corso) in ciascuna delle ultime 7 stagioni dei Big-5 campionati europei, con Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane.