Il successo di Genova consolida un trend storico per l'Inter. Per la prima volta nella sua storia in Serie A la squadra nerazzurra ha vinto almeno 5 delle prime 7 gare esterne di campionato per tre stagioni consecutive.

La vittoria di Marassi allunga anche la striscia positiva contro il Genoa in trasferta. L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette gare esterne contro i rossoblù in Serie A, con quattro vittorie e tre pareggi. Solo una volta, tra il 1960 e il 1990, i nerazzurri avevano fatto meglio, restando senza sconfitte per undici trasferte consecutive.