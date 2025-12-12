Il bilancio allo stadio 'Luigi Ferraris' tra Inter e Genoa è sostanzialmente in equilibrio nei 60 precedenti giocati nella storia: 20 le vittorie nerazzurre, 19 i successi del Grifone; chiudono il quadro 21 pareggi.

Da tre stagioni consecutive, in casa dei rossoblu, è uscito sempre il segno X. L'ultimo successo dei milanesi a Marassi è datato 24 ottobre 2020: 2-0 con i gol di Romelu Lukaku e Danilo D'Ambrosio. Tra le mura amiche, i liguri hanno battuto per l'ultima volta la Beneamata il 17 febbraio 2018, con autorete di Andrea Ranocchia e sigillo di Goran Pandev.