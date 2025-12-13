Genoa e Inter si sfideranno domani alle 18 allo stadio Ferraris di Genova. In chiave statistiche possiamo soffermarci su un dato interessante che riguarda le corsie laterali. I settori esterni del rettangolo verde di gioco sono sfruttati in modo molto intenso da entrambe le squadre. Come riferisce Kickest, infatti, nella classifica dei cross tentati in A ci sono in testa Dimarco a quota 117 e Aaron Martin del Genoa a 80. Un dato sicuramente indicativo sul fatto che le fasce potrebbero essere fondamentali anche domani.