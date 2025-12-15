Con le due reti siglate a Marassi contro il Genoa, l'Inter ha raggiunto quota 34 gol dopo 15 gare per il sesto campionato consecutivo, tante volte quante erano riusciti a farlo nei precedenti 69 tornei di massima serie. La produzione offensiva resta dunque su livelli altissimi, supportata anche da un contributo fondamentale del reparto difensivo.

Solo il Borussia Dortmund ha mandato in gol più difensori nei cinque principali campionati europei in questa stagione, mentre in Serie A nessuna squadra ha fatto meglio dell’Inter: sei reti arrivate dai difensori, un dato che racconta varietà di soluzioni e grande partecipazione alla fase offensiva.