Contro il Genoa Bisseck ha trovato il suo primo gol in campionato in questa stagione. Dal suo debutto in Serie A nella stagione 2023/24 nessun difensore centrale ha segnato più gol di lui nel massimo campionato: 6, al pari di Federico Gatti, Gianluca Mancini e Lucas Martínez Quarta.

Il suo gol al minuto 5 e 21 secondi è inoltre il più precoce realizzato da un difensore dell’Inter in Serie A dai tempi di João Cancelo, che nell’aprile 2018 andò a segno contro il Cagliari su punizione diretta dopo appena 2 minuti e 31 secondi.