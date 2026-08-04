L’Inter continua a valutare nuove soluzioni per rinforzare la fascia. Dopo le indiscrezioni sui contatti avviati con l’entourage di Nico Gonzalez, l’agente dell’argentino Alessandro Moggi ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito. L’esterno offensivo potrebbe lasciare la Juventus durante questa sessione di mercato e il club nerazzurro avrebbe iniziato a raccogliere informazioni sulle condizioni di un’eventuale operazione. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Moggi non ha chiuso la porta a un possibile trasferimento: "Futuro Nico Gonzalez? Vediamo, la situazione è in divenire, diciamo".

Alla domanda sulla possibilità che il giocatore resti alla Juventus, la risposta è stata altrettanto prudente: "Non lo so". Non emerge quindi ancora una trattativa in fase avanzata, ma il futuro dell’argentino appare tutt’altro che definito. Molto dipenderà dalle richieste economiche dei bianconeri, dalla formula dell’operazione e dalle valutazioni tecniche dell’Inter.

Il nodo degli ingaggi provenienti dall’Arabia

Moggi ha commentato anche le difficoltà legate ai calciatori che intendono rientrare in Europa dopo un’esperienza nella Saudi Pro League, tema che riguarda direttamente Moussa Diaby, altro profilo seguito dai nerazzurri. "Il mercato arabo ha spaccato, in termini economici e numerici, il mercato, creando situazioni scomode", ha spiegato l’agente. "I giocatori che non funzionano lì sono prigionieri del contratto e diventa complicato poi tornare".