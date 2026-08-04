Hakan Calhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane, soprattutto dalla Turchia, il centrocampista resta considerato uno dei punti fermi del progetto tecnico nerazzurro. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul canale YouTube di Fantacalcio.it.

"Calhanoglu è un perno dell’Inter"

"Calhanoglu? State tranquilli, non va via, è un perno dell’Inter", ha spiegato l’esperto di mercato, escludendo quindi una cessione durante l’attuale sessione estiva. Il regista turco conserva un ruolo centrale nella squadra di Cristian Chivu grazie alla qualità nella costruzione del gioco, all’esperienza e alla capacità di dettare i tempi della manovra.

Nessun colloquio in corso per il futuro

La situazione potrebbe però diventare più delicata nei prossimi mesi. "Da dicembre o gennaio si parlerà del rinnovo, bisognerà capire quanto inciderà il tema", ha aggiunto Romano. Al momento, infatti, l’Inter e l’entourage del giocatore non avrebbero ancora avviato una vera trattativa per il prolungamento del contratto. "Oggi le parti neanche si stanno parlando per il futuro. Magari questo può essere un fattore più avanti", ha concluso Romano.