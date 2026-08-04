Federico Dimarco potrebbe presto iniziare una nuova fase della propria storia con l’Inter. Il contratto dell’esterno nerazzurro scadrà il 30 giugno 2027 e, anche se al momento non è stato ancora raggiunto un accordo, le parti stanno lavorando per valutare il prolungamento. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fantacalcio.it. "Anche il rinnovo di contratto è una possibilità per Federico Dimarco nelle prossime settimane", ha spiegato l’esperto di mercato.

Non si sarebbe ancora entrati nella fase conclusiva della trattativa, ma esiste la volontà di discutere un nuovo accordo. La scadenza fissata nel 2027 non rappresenta un’emergenza immediata, anche se l’Inter vuole evitare che uno dei propri giocatori più rappresentativi si avvicini troppo all’ultimo anno di contratto.

Dimarco convince nel precampionato

Romano ha sottolineato anche le condizioni mostrate dall’esterno durante la preparazione: "Nel precampionato l’ho visto molto in forma". Dimarco ha fornito indicazioni positive nelle prime amichevoli, confermando qualità negli inserimenti, precisione nei cross e una condizione atletica già incoraggiante. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Dimarco è diventato negli anni uno dei punti di riferimento della squadra e un interprete fondamentale sulla fascia sinistra. Il possibile rinnovo servirebbe quindi a consolidare il rapporto con il club e a proteggere un elemento centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu. I colloqui proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare un’intesa soddisfacente per entrambe le parti.