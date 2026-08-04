Al via la prima fase di vendita dei tagliandi per la terza giornata di campionato, in programma sabato 5 settembre alle 18:00. Si corre verso l’inizio ufficiale della stagione. Dopo le amichevoli internazionali, l’Inter debutterà ufficialmente in campionato sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza. Sarà il primo grande abbraccio del popolo nerazzurro ai Campioni d’Italia in carica. Sarà un inizio a tutta velocità: dopo la sfida col Monza e la trasferta di Cagliari, il Meazza ospiterà subito un big match nella terza di campionato, con Inter-Napoli in programma sabato 5 settembre alle 18:00.
La vendita libera dei tagliandi per Inter-Monza è iniziata, e contestualmente gli abbonati FULL e PLUS potranno usufruire di uno dei benefit inclusi nel proprio abbonamento: la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi, per amici e familiari, a un prezzo riservato.
I biglietti per Inter-Napoli sono ora disponibili, esclusivamente online su inter.it/tickets, secondo le fasi di vendita riportate.
I biglietti per Inter-Monza
Un’opportunità per chi sceglierà di essere presente per Inter-Monza. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto per la partita entro le ore 23.59 di mercoledì 5 agosto, potranno partecipare alla vendita anticipata dei biglietti per Inter-Napoli. La finestra di acquisto dedicata sarà attiva giovedì 6 agosto, contemporaneamente alla fase riservata agli abbonati e i soci Inter Club BASE. L’iniziativa è valida per ogni tifoso in possesso di un biglietto per Inter-Monza acquistato entro il termine indicato.
Per accedere alla fase riservata di Inter-Napoli sarà necessario inserire il sigillo fiscale del biglietto di Inter-Monza seguendo le indicazioni su inter.it/tickets Si raccomanda quindi di conservarlo e di tenerlo a portata di mano al momento dell’acquisto. Il sigillo fiscale è riportato sul PDF del biglietto o sul ticket caricato nel wallet dello smartphone. Il biglietto può essere recuperato e scaricato in qualsiasi momento attraverso la mail di conferma ricevuta dopo il completamento dell’ordine o nella sezione My Tickets sul proprio account inter.it.
Inter-Napoli, le fasi di vendita
Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it
FASE 1 – ABBONATI FULL La prima fase di vendita anticipata è dedicata agli Abbonati FULL, che dalle ore 12:00 di martedì 4 agosto fino a mezzanotte potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per i propri amici interisti.
FASE 2 – ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS Dalle ore 12:00 di mercoledì 5 agosto fino a mezzanotte, si aggiungeranno gli Abbonati PLUS e i soci Inter Club PLUS, che potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.
Per i soci Inter Club, in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente sia l’intestatario del biglietto risultino soci attivi per la stagione in corso.
FASE 3 – ABBONATI BASE, SOCI INTER CLUB BASE E PROMO INTER-MONZA Dalle ore 12:00 di giovedì 6 agosto e fino a mezzanotte, potranno accedere alla vendita anche gli Abbonati BASE e i soci Inter Club BASE, con la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.
Per i soci Inter Club, in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente sia l’intestatario del biglietto risultino soci attivi per la stagione in corso.
Nella stessa giornata sarà attiva anche la finestra di vendita riservata a tutti i tifosi che avranno acquistato un biglietto per Inter-Monza entro le ore 23:59 di mercoledì 5 agosto.
FASE 4 – LOYALTY “INTERISTA” e VENDITA LIBERA Dalle ore 10:00 alle 15:00 di venerdì 7 agosto, la vendita sarà riservata a tutti gli iscritti al programma loyalty INTERISTA, con la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per sé e per i propri amici nerazzurri. Dalle ore 16:00 vendita libera per tutti dei tagliandi residui.
CAMBIO UTILIZZATORE
Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore, una sola volta, a partire da 24 ore prima della gara. La cessione è inclusa nel biglietto a tariffa PLUS. Il biglietto BASE è cedibile a pagamento e il costo verrà comunicato su inter.it/tickets e in fase di acquisto del biglietto. Si ricorda agli abbonati che, per Inter – Napoli, il cambio utilizzatore dell’abbonamento non è consentito.
CANALE DI VENDITA
I biglietti saranno disponibili online sul canale ufficiale del Club: inter.it/tickets
MERCATO SECONDARIO
ATTENZIONE – Il Club invita tutti i tifosi a diffidare da qualsiasi annuncio pubblicato da privati e a non acquistare in nessun caso su altre piattaforme.
Oltre al rischio di incorrere in prezzi sensibilmente maggiorati, la possibilità di frodi è molto elevata: si potrebbe pagare senza ricevere alcun biglietto oppure acquistare titoli contraffatti che non consentiranno l’accesso allo stadio.
Il Club non fornisce biglietti in vendita ad alcuna piattaforma esterna. Si tratta di vendite secondarie effettuate da soggetti terzi e non esiste alcuna garanzia sulla validità dei titoli acquistati.
Contrasta il bagarinaggio ed evita le truffe. Acquista in sicurezza su inter.it.
Autore: Ludovica Ferrante
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