Il Milan si prepara al primo derby della stagione. Mercoledì 5 agosto, alle 13 italiane, i rossoneri affronteranno l’Inter nell’amichevole in programma a Perth, nuovo appuntamento della tournée australiana. Alla vigilia della sfida, Ruben Amorim ha chiarito gli obiettivi della squadra: cercare la vittoria senza trasformare il risultato estivo nell’unico parametro di valutazione.

"Essere campioni del precampionato non conta"

"Vogliamo fare bene, ma essere il campione del precampionato non è importante", ha spiegato l’allenatore. "Contro l’Inter vogliamo vincere, ma vogliamo anche prepararci per la prima partita contro il Torino". Amorim considera fondamentale il modo in cui il Milan arriverà agli impegni ufficiali. "La nostra preparazione ci aiuta a giocare in un certo modo. Vincere è quello che vogliamo, ma farlo giocando molto male non trasmetterebbe fiducia".

"Devo mettere i giocatori nelle condizioni migliori"

Il tecnico vuole valorizzare il talento presente nella rosa attraverso principi riconoscibili e un’identità precisa: "Il mio obiettivo è mettere questi ragazzi nelle condizioni migliori per mostrare il loro talento".

Amorim ai tifosi australiani: "Scegliete il Milan"

Parlando del fascino esercitato dalle due squadre sul pubblico locale, Amorim ha riconosciuto i successi recenti dei nerazzurri: "Se si guardano soltanto gli ultimi anni, l’Inter ha vinto più di noi". Poi la dichiarazione d’amore: "Ma il Milan è il Milan. Non riguarda soltanto i trofei, rappresenta qualcosa che non si può comprare. Per me, fin da bambino, è sempre stato il Milan". Infine l’invito: "Aprite YouTube, guardate i video e capirete perché sceglierei sempre il Milan".