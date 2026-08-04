Cristian Romero resta uno dei principali obiettivi dell’Inter per completare la difesa. Fabrizio Romano, intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fantacalcio.it, ha confermato l’esistenza di una base d’intesa con il Tottenham. "L’Inter ha una base di accordo col Tottenham per Romero e conosce tutte le condizioni, anche economiche, del giocatore. Ora deve decidere cosa fare", ha spiegato l’esperto di mercato.

Romero aspetta una decisione dell’Inter

La società nerazzurra dispone quindi degli elementi necessari per tentare la chiusura dell’operazione. Prima di procedere, però, deve liberare spazio nella rosa e raccogliere le risorse indispensabili per sostenere l’investimento. Romano ha avvertito che i tempi non potranno dilatarsi eccessivamente: "Romero non aspetta per sempre". Il difensore argentino resta disponibile al trasferimento, ma potrebbe valutare altre soluzioni qualora l’Inter non riuscisse ad accelerare.

Frattesi e Pavard tra i possibili partenti

Le cessioni rappresentano il passaggio decisivo. "Prima l’Inter deve vendere, da Frattesi a Pavard, per citarne solo alcuni", ha aggiunto Romano. La partenza del francese libererebbe una casella in difesa, mentre quella del centrocampista garantirebbe risorse importanti per finanziare gli ultimi acquisti.

Diaby, il Bayer Leverkusen accelera

Per la fascia destra resta viva anche la candidatura di Moussa Diaby. L’Inter continua a considerarlo un profilo adatto alle esigenze di Cristian Chivu, ma deve fare i conti con la concorrenza del Bayer Leverkusen. "Per la questione dell’esterno destro c’è il nome di Diaby, ma il Bayer sta spingendo per lui", ha concluso Romano.