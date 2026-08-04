Matteo Motta è pronto a lasciare definitivamente l’Inter. Dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito al Lumezzane, il terzino sinistro classe 2005 è rientrato a Milano, ma non farà parte della rosa della formazione Under 23 nerazzurra. La società ha deciso di favorire una nuova esperienza che possa garantire al giovane maggiore continuità e ulteriori opportunità di crescita.

Motta vicino alla firma con l’Avellino

Secondo quanto riportato da Sport Avellino, il difensore sarebbe ormai a un passo dal trasferimento all’Avellino. L’operazione dovrebbe essere conclusa a titolo definitivo, con Motta pronto a sottoscrivere un contratto triennale con il club irpino. Restano da completare gli ultimi passaggi prima della firma e dell’ufficialità, ma l’accordo tra le parti appare ben indirizzato.

Possibile prestito alla Folgore Caratese

Dopo essere diventato un calciatore dell’Avellino, Motta potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito per accumulare esperienza e minutaggio. In pole position ci sarebbe la Folgore Caratese, indicata come la destinazione più probabile per la prossima stagione. Il passaggio permetterebbe al terzino di proseguire il proprio percorso di maturazione all’interno di un progetto che possa garantirgli spazio con maggiore regolarità. Per Motta si chiuderebbe quindi il percorso nel settore nerazzurro. Dopo l’esperienza maturata con il Lumezzane, il difensore è pronto a legarsi all’Avellino e iniziare una nuova fase della propria carriera.