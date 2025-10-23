Sabato sera, allo stadio Diego Armando Maradona', Kevin De Bruyne incrocerà il suo destino contro l'Inter per la quarta volta in carriera. Oltre ai due precedenti con la maglia del Manchester City, tra cui la finale di Champions League vinta a Istanbul il 10 giugno 2023, il belga aveva già sfidato i nerazzurri agli ottavi di finale di Europa League nella stagione 2014-15: all'epoca, KDB trascinò il Wolfsburg al turno successivo segnando due gol e fornendo un assist nel match d'andata.
Sezione: Stats / Data: Gio 23 ottobre 2025 alle 13:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
De Bruyne ritrova l'Inter: due gol, un assist e una finale di Champions vinta nei 4 precedenti in carriera
Napoli-Inter, occhio ai gol nei primi 15' dei due tempi: le due squadre eccellono per un dato in Serie A
Clean sheet in Champions, nessuno come l'Inter negli ultimi tre anni. E contro l'Union SG caccia al filotto da record
