Il Bologna è riuscito a raggiungere la finale di Supercoppa italiana battendo l'Inter dopo la lotteria dei rigori. Come evidenziato da Opta, il club rossoblù ha passato un turno tra tutte le competizioni dopo i tiri di rigore per la prima volta dal 13 dicembre 1995 contro il Milan, nei quarti di finale della Coppa Italia 1995/96. Dunque una valenza storica ancora più significativa.

Sezione: Stats / Data: Sab 20 dicembre 2025 alle 21:45
Autore: Niccolò Anfosso
