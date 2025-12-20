Un dato davvero sorprendente quello relativo ai calci di rigore, che ieri sera hanno deciso la semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter. Come spiega il collega Giuseppe Pastore, sempre molto attento ai numeri, Federico Ravaglia ha neutralizzato sei rigori nella sua carriera. Il 50% dei tiri dal dischetto parati proprio contro l'Inter. Un dato a dir poco clamoroso: respinti Lautaro (dicembre 2023), Bastoni e Bonny.