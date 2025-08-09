Voti parecchio "tirati" quelli che Tuttosport dà ai nerazzurri ieri vittoriosi in casa del Monaco nonostante l'uomo in meno per un'ora di gioco.

Sommer 6.5 Due interventi in due minuti tra 21’ e 22’ su Camara. Di Gennaro (22’ st) 6.5 Chivu lo rimprovera, ma fa un grande intervento su Akliouche.

Pavard 5 Perde subito la palla che costa il gol di Akliouche, distratto. Dumfries (22’ st) 6 Ci mette il fisico.

Acerbi 6 Partita pulita contro un attacco di sbarbatelli. Darmian (32’ st) ng

Bastoni 5.5 Sembra sempre avere un attimo di ritardo: in occasione del gol non chiude su Akliouche. De Vrij (22’ st) 6 Tiene bene nel finale.

Luis Henrique 6 Un passo in avanti, soprattutto dal punto di vista dell’ordine tattico. Zalewski (32’ st) ng

Barella 6.5 Mira così e così. Si fa perdonare con il lancio per il pari di Lautaro. Asllani (32’ st) ng

Calhanoglu 5.5 Si fa saltare da Zakaria sull’1-0 ed è un po’ sventato da ammonito nell’entrata che gli costa un rosso (ingiusto).

Sucic 6 Si vede poco da mezzala, meglio con l’Inter a due. Mkhitaryan (22’ st) 6 Prezioso.

Dimarco 6 Oltre a essere uno dei più pericolosi sui calci piazzati, sembra anche presente dal punto di vista fisico. Carlos Augusto (22’ st) 6 Attento dietro.

Thuram 6.5 Tiene su bene la squadra e dà passaggi interessanti ai compagni. Bonny (22’ st) 7 Copia Lautaro e manda un messaggio agli interisti: lui vale.

Lautaro 7 Capitano furioso con l’arbitro, segna un gol fenomenale per ricordare a tutti, ancora una volta, che l’Inter c’est moi, o quantomeno il suo spirito. Esposito (22’ st) 6 Entra e prende subito un colpo.

All. Chivu 7 L’Inter dà il meglio in 10 e la ribalta con qualità e carattere.