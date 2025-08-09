"Tutti contro Mathieu Vernice, 31enne arbitro francese che ieri sera ha scelto di rovinare l’amichevole a Montecarlo fra Monaco e Inter che i nerazzurri hanno vinto per 2-1 in rimonta". Lo scrive stamane Tuttosport, commentando il match del Louis II.

"Arrabbiato Chivu, che dopo 36 minuti si è ritrovato la squadra in inferiorità numerica per l’espulsione esagerata di Calhanoglu (doppio giallo, col secondo arrivato su fallo... subìto); furibondo anche Hutter, tecnico del Monaco che a una settimana dalla prima giornata di Ligue1 contro il Le Havre avrebbe preferito un test vero per 90 minuti e non una partita giocata per due terzi contro una squadra in dieci. Tant’è vero che Chivu e Hutter, uno a fianco all’altro (scena abbastanza surreale e senz’altro pressoché inedita), al momento dell’espulsione di Calhanoglu hanno protestato con l’arbitro, il nerazzurro per il rosso, quello dei monegaschi perché voleva che l’Inter potesse continuare a giocare in undici - racconta TS -. Niente da fare, il regolamento non è stato... modificato. E dunque la valutazione sulla prova dei nerazzurri, alla seconda amichevole di preparazione, contro l’ottava degli avversari (alla prima sconfitta), va naturalmente pesata. Con un prima (in undici) e un dopo".

Due i temi analizzati dal quotidiano torinese: la fase difensiva e l'apporto delle seconde linee. Sul primo c'è ancora da lavorare, come dimostra il gol preso dopo nemmeno 2 minuti da Akliouche. Sul secondo, invece, l'upgrade rispetto a un anno fa appare evidente, soprattutto considerando Bonny e Pio Esposito.

Oggi previsto un lavoro di scarico.