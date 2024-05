Mentre sul sito di LionRock continua a comparire il nome dell'Inter nel portfolio di investimenti, su alcuni media si fa ancora riferimento alla fonte anonima che alla Reuters ha confessato come non ci fossero più interessi economici da maggio 2021 nel club nerazzurro. Oggi torna sull'argomento anche Tuttosport, che prova a spiegare la vicenda. L'assenza di interessi economici, infatti, non per forza significa che ci sia stata una cessione di azioni.

Nel CdA nerazzurro erano ancora presente il rappresentante di LionRock, Daniel Kar Keung Tseung, fondatore della società di Hong Kong, mentre gli altri due rappresentanti sono usciti tre anni fa per far posto a Carassai e Marchetti, in quota Oaktree. Nel 2021, poi, lo statuto dell'Inter venne modificato per ridurre i poteri degli azionisti di minoranza, proprio per neutralizzare LionRock.

Ad oggi non risultano interventi della Procura Federale, che dovrebbe attivarsi in caso di comunicazioni infedeli sui detentori di pacchetti azionari superiori al 10%. In questo senso non ci sono movimenti perché, per quel che risulta in Via Allegri, il pacchetto di LionRock sarebbe confluito nel 99,6% di Oaktree al momento dell'escussione del pegno.