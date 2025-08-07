Continua la "costruzione" del tesoretto da parte dell'Inter. Esubero dopo esubero, i nerazzurri stanno raggiungendo una quota adeguata per provare a dare l'assalto a Giovanni Leoni.

Tutti i tasselli stanno trovando posto, come conferma Tuttosport. Anche Taremi, che potrebbe dire sì alla corte del Leeds. Resta Asllani, che continua ad aspettare Bologna o Fiorentina. "Anche senza la sua cessione, la caccia al tesoro interista è quasi completa, ed è bene chiarire che non c’entrano gli eventuali addii di Bisseck (valutato 40 milioni) o Pavard (25/30): detto che sono cedibili ma non da cedere, se e quando partiranno finanzieranno l’investimento su Koni De Winter del Genoa, che piace molto e costa 25 milioni, o comunque di un sostituto nel ruolo. Il tesoretto accumulato in viale della Liberazione servirà invece per l’unico nome che Cristian Chivu ha fatto chiaramente nei confronti quotidiani tra sede e Appiano Gentile. Leoni, classe 2006, è esploso a Parma e poteva arrivare per circa 5 milioni un’estate fa: inutile rimuginarci. Ora costa quasi dieci volte tanto, e per questo le cessioni “minori” fanno decisamente comodo, ma rientra alla perfezione nei parametri di Oaktree ed è ritenuto una pedina chiave per la difesa. Francesco Acerbi, come in maniera magari non troppo elegante ha ricordato qualche tempo fa l’ex ct Spalletti, va per i 38 anni (a febbraio). Stefan De Vrij è l’usato sicuro, ma di chilometri ne ha macinati parecchi. Leoni, anche andando a scuola da uno o da entrambi, può mettersi al centro dell’Inter per i prossimi quindici anni. Anche venti, visto che nel 2045 spegnerà 39 candeline", si legge.